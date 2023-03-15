Трогательная встреча Петра Яна с сыновьями в аэропорту. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян выложил в социальных сетях новое видео, в котором показал свою встречу с сыновьями в аэропорту.
Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:
Напомним, на прошедших выходных россиянин единогласным решением судей уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.
Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.
Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.
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