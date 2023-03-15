Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Трогательная встреча Петра Яна с сыновьями в аэропорту. Видео

Трогательная встреча Петра Яна с сыновьями в аэропорту. Видео
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян выложил в социальных сетях новое видео, в котором показал свою встречу с сыновьями в аэропорту.

Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:

Напомним, на прошедших выходных россиянин единогласным решением судей уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.

Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.

Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Друг Яна: у Петра снова ментальность, как у молодого и голодного

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023