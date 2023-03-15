Шаблий: при подготовке к бою Пётр Ян пахал и был в хорошей форме

Российский легковес Александр Шаблий рассказал о том, как чувствовал себя Пётр Ян при подготовке к бою с Мерабом Двалишвили.

«Что касается Петра Яна, то он уже написал, что была травма. Я не знаю ее характера, но все мы видели, что он был не тот, каким мы привыкли его видеть.

Это было не потому, что он не тренировался. Я знаю, что он тренировался не только из соцсетей, но и от моего друга и спарринг‑партнера Шамиля Гасанова, который был в Таиланде, готовясь к бою в ONE, и работал с Петром. Он говорил, что Петя пашет, в хорошей форме. Но всегда бывают разные обстоятельства, через которые приходится проходить.

Если бы Петр выиграл, об этом, может, никто бы и не узнал. Я думаю, ему надо взять паузу и отдохнуть, собраться с мыслями и вернуться», — приводит слова бойца Metaratings.

Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту: