Генри Сехудо официально вернулся в ростер бойцов UFC
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо официально вернулся в ростер бойцов промоушена.
Напомним, в скором времени ему предстоит бой с американцем Алджамейном Стерлингом.
Поединок между бойцами состоится 6 мая. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе. Ранее сообщалось, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона отказался страховать титульный бой.
Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде.
В предыдущем бою Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом. Поединок прошёл в рамках UFC 280.
Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо:
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