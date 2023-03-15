«Увидимся 29 апреля». Тайсон Фьюри покинул социальные сети до боя с Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором рассказал о том, что он уходит из социальных сетей до поединка с украинцем Александром Усиком.

«Всем привет, как бы весело ни было последние трое суток терроризировать Усика и его команду, завтра я отправлюсь в тренировочный лагерь и полностью исчезну из соцсетей, как делал раньше.

Один из членов моей команды будет вести мою страницу в «Инстаграме», чтобы держать вас в курсе моих тренировок и всего остального… 29 апреля определённо та самая дата, так что увидимся в этот вечер», — сказал Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.