«Увидимся 29 апреля». Тайсон Фьюри покинул социальные сети до боя с Усиком
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Британский боксёр Тайсон Фьюри опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором рассказал о том, что он уходит из социальных сетей до поединка с украинцем Александром Усиком.
«Всем привет, как бы весело ни было последние трое суток терроризировать Усика и его команду, завтра я отправлюсь в тренировочный лагерь и полностью исчезну из соцсетей, как делал раньше.
Один из членов моей команды будет вести мою страницу в «Инстаграме», чтобы держать вас в курсе моих тренировок и всего остального… 29 апреля определённо та самая дата, так что увидимся в этот вечер», — сказал Фьюри.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.
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