Фьюри: Усик, желаю тебе мира и хорошей подготовки, пускай победит сильнейший

Британский боксёр Тайсон Фьюри пожелал хорошей подготовки своему сопернику, украинцу Александру Усику.

«Вас ждёт самый крупный бой в истории британского бокса. Два непобеждённых чемпиона встретятся друг с другом, чтобы определить короля и завоевать титул. Усик, желаю тебе мира и хорошей подготовки, пускай победит сильнейший. Вперёд!», — сказал Фьюри на видео, опубликованном в социальных сетях.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.

Ранее Фьюри объявил о том, что уходит из социальных сетей до поединка с Усиком.

Новость по теме «Увидимся 29 апреля». Тайсон Фьюри покинул социальные сети до боя с Усиком

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: