Фьюри: Усик, желаю тебе мира и хорошей подготовки, пускай победит сильнейший
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Британский боксёр Тайсон Фьюри пожелал хорошей подготовки своему сопернику, украинцу Александру Усику.
«Вас ждёт самый крупный бой в истории британского бокса. Два непобеждённых чемпиона встретятся друг с другом, чтобы определить короля и завоевать титул. Усик, желаю тебе мира и хорошей подготовки, пускай победит сильнейший. Вперёд!», — сказал Фьюри на видео, опубликованном в социальных сетях.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.
Ранее Фьюри объявил о том, что уходит из социальных сетей до поединка с Усиком.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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