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Промоутер Усика: Фьюри только в соцсетях готов к бою. Ждём от него контракта

Промоутер Усика: Фьюри только в соцсетях готов к бою. Ждём от него контракта
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Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался по поводу переговоров с Тайсоном Фьюри.

«Ждём, когда Фьюри запишет очередное видео и потребует внести в контракт пункт о двух или трёх кряду реваншах. Он ведь так сильно любит драться с [одними и] теми же бойцами по несколько раз. Есть ли у нас дедлайн? (улыбается) Он истёк ещё три недели назад, так что сейчас мы уже работаем без дедлайнов.

Мы ни разу не обсуждали какие-то другие даты — ну там июнь или август. Усик выступил с конкретным предложением. Он готов драться за 30% призового фонда, если бой состоится 29 апреля. Но если дата сместится хотя бы на один день, то уговор больше не в силе. Тогда мы примем только 50/50», — приводит слова Красюка vRINGE.com.

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