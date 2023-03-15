Промоутер Усика: Фьюри только в соцсетях готов к бою. Ждём от него контракта

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался по поводу переговоров с Тайсоном Фьюри.
«Ждём, когда Фьюри запишет очередное видео и потребует внести в контракт пункт о двух или трёх кряду реваншах. Он ведь так сильно любит драться с [одними и] теми же бойцами по несколько раз. Есть ли у нас дедлайн? (улыбается) Он истёк ещё три недели назад, так что сейчас мы уже работаем без дедлайнов.
Мы ни разу не обсуждали какие-то другие даты — ну там июнь или август. Усик выступил с конкретным предложением. Он готов драться за 30% призового фонда, если бой состоится 29 апреля. Но если дата сместится хотя бы на один день, то уговор больше не в силе. Тогда мы примем только 50/50», — приводит слова Красюка vRINGE.com.
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