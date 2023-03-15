Сауль Альварес проведёт бой с Джоном Райдером 6 мая

Чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес проведёт бой с Джоном Райдером… Поединок за титулы WBA, WBC, IBF и WBO пройдет 6 мая в городе Гвадалахара, Мексика.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лас-Вегасе (США), Альварес единогласным судейским решением победил казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), нанеся ему второе поражение в карьере.

Джон Райдер представляет Великобританию. На счету боксёра 37 боёв, в которых он одержал 32 победы и потерпел пять поражений.

Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн: