Сауль Альварес проведёт бой с Джоном Райдером 6 мая
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес проведёт бой с Джоном Райдером… Поединок за титулы WBA, WBC, IBF и WBO пройдет 6 мая в городе Гвадалахара, Мексика.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лас-Вегасе (США), Альварес единогласным судейским решением победил казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), нанеся ему второе поражение в карьере.
Джон Райдер представляет Великобританию. На счету боксёра 37 боёв, в которых он одержал 32 победы и потерпел пять поражений.
Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн:
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