Шон О'Мэлли: мне было искренне жаль Петра Яна

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался по поводу своего предыдущего соперника россиянина Петра Яна.

«Мне было искренне жаль Петра Яна. Ещё недавно он был лучшим боксёром по версии Дастина Порье, одним из лучших в рейтинге вне зависимости от весовой категории, самым опасным парнем дивизиона, но затем ты делаешь запрещённый удар в бою с Алджо, проводишь с ним близкий реванш, а потом проигрываешь мне.

Мне показалось, что в бою с Двалишвили он был совсем другим, но, возможно, это из-за того, что Мераб был слишком хорош и заставил его выглядеть так.

Мне было искренне жаль Петра. Совсем недавно ты был лучшим боксером по версии Дастина Порье, одним из лучших бойцов рейтинга pound-for-pound, самым опасным и устрашающим чуваком дивизиона, но затем ты бьешь Алджо запрещенным коленом, проводишь с ним близкий реванш, и проигрываешь мне. Я просто смотрел бой и думал: «Черт, у меня такое чувство, что я что-то у него забрал», – цитирует американца MMA Fighting.

Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту: