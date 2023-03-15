В Дубае пройдет турнир Hardcore Boxing

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

18 марта 2023 года в Дубае (ОАЭ) состоится первый международный турнир Hardcore Boxing. Мероприятие пройдет на арене Agenda.

Главным событием вечера станет 10-раундовый поединок двух тяжеловесов. Бой состоится между чемпионом WBO-NABA, WBA-NABA, непобежденным американцем — Джарреллом «Big Baby» Миллером и одним из главных австралийских боксеров, экс-чемпионом мира WBA И WBF, экс-чемпионом WBA Oceania и экс-чемпионом IBF Australasian в тяжелом весе — Лукасом «Big Daddy» Брауном.

Со-главным событием станет 10-раундовое противостояние во втором полулегком весе. Представитель Ирландии, 5 номер WBA, экс-чемпион IBF Europa и экс-претендент на титул чемпиона мира — Джоно «King Kong» Кэрролл(23-2-1, 7 КОs) встретится с колумбийским нокаутером, который три раза дрался за пояс чемпиона мира — Мигель «The Scorpion» Marriaga (30-6, 26 KOs).

Также зрителей ждет 10-раундовый поединок в первом тяжелом весе. Сослан «Кобра» Асбаров попытается выйдет на ринг против экс-чемпиона WBO Global, 1 номера США И 18 номера в мире по рейтингу Boxrec — Брэндона «Bulletproof» Глэнтона.

Действующий чемпион Hardcore Boxing в среднем весе Самат «Кыргыз» Абдырахманов встертится с экс-претендентом на титул чемпиона Аргентины Николасом Давидом «Mazzazo» Вероной.

Чемпион Hardcore Boxing 1-й средней весовой категории Эмиль «Гладиатор» Новрузов проведёт первую защиту титула в бою с экс-чемпионом WBA, экс-претендентом на титул чемпиона IBF — Йейсоном Гонсалезом.

Специальными гостями мероприятия станут главные звезды мирового бокса и ММА. Зрители окажутся в компании Флойда Мэйуэзера, Роя Джонса-младшего, Джуниора Дос Сантоса, Антонио Тарвера, Жозе Алдо, Дастина Порье, Тайрона Вудли и других известных бойцов.

Билеты доступны по ссылке: www.hardcoreshow.ru