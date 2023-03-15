Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA. Его должны проверять шесть месяцев перед боями

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA, сообщает BJPenn.
Напомним, Макгрегору необходимо проверяться на протяжении шести месяцев прежде чем он будет допущен до боя.
Звёздный ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
- 15 марта 2023
-
13:10
-
13:03
-
12:59
-
12:53
-
12:47
-
12:47
-
12:01
-
11:49
-
11:45
-
11:29
-
10:44
-
10:35
-
10:01
-
09:48
-
08:31
-
07:43
-
07:43
-
00:46
- 14 марта 2023
-
23:57
-
23:16
-
22:57
-
21:57
-
21:19
-
20:52
-
20:14
-
19:20
-
18:18
-
17:30
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:11
-
15:53
-
15:36
-
15:15