О'Мэлли — о решении Яна подраться с Двалишвили: это показывает, какой Пётр гангстер

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли дал комментарий по поводу решения россиянина Петра Яна принять бой с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
«49 попыток тейкдауна от Мераба — это сумасшествие. Защита Петра впечатляет. Ему было так стыдно, что он проиграл мне, но тут нечего стыдиться. Я чертовски обученный боец, но конечно, ты не хочешь проигрывать мне – я же милашка с розовыми волосами.
Он был так разозлён из-за того, что проиграл мне. Роб Фонт, Адриан Янез — у всех были назначены поединки. Оставался только Мераб. Это просто показывает, какой Петр гребаный гангстер… Ему было плевать, он сказал: «Я хочу драться с Мерабом. Я должен одержать эту победу. Мне необходимо закрыть поражение от Шона», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.
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