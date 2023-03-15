Фото: сборная России вышла с национальным флагом на открытии женского ЧМ

Любительская женская сборная России вышла на церемонии открытия чемпионата мира в Нью-Дели (Индия) с национальным флагом.

Напомним, решение допустить россиян и белорусов к выступлениям под своими флагами было принято Международной ассоциацией бокса (IBA), что вызвало недовольство ряда национальных команд, бойкотировавших соревнования.

Женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит $ 5,2 млн ($ 200 тыс. за первое место, $ 100 тыс. – за второе и $ 50 тыс. – за третье).