Отец Фьюри: Канело — великий боец, но Бивол заставил его выглядеть посредственно

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о российском полутяжеловесе Дмитрии Биволе, завоевавшем международную известность после победы над звёздным мексиканцем Саулем Альваресом в мае 2022 года.

«Если Канело и Бивол подерутся пять раз, Бивол победит пять раз. Он слишком большой, сильный и обученный. Весовые категории существуют не просто так. Между вторым средним и полутяжёлым весом есть разница.

Бивол очень талантлив, дисциплинирован и знает, что он делает. И он продолжает развиваться. У Канело ещё будет хороший день, он блистал как бриллиант, но теперь появился новый парень – Дмитрий Бивол.

Потребуется по-настоящему классный боец, чтобы победить Бивола. Потому что у него есть всё: уверенность, сила, мышление, точность… Канело – великий боец, он добился всего, но в поединке с Биволом он смотрелся посредственно, не так ли?» – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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