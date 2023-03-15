ESPN: украинский экс-чемпион Гвоздик выступит в шоу Сауля Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинский ветеран Александр Гвоздик (18-1, 14 KO), в феврале вернувшийся на ринг после трёх лет отсутствия, проведёт свой следующий поединок в мае, сообщает журналист ESPN Сальвадор Родригес.

Гвоздик выступит в андеркарде шоу от промоушена Matchroom, которое состоится с 6 на 7 мая в Сапопане (Мексика). Соперник украинца пока неизвестен. В главном бою абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес проведёт защиту против британца Джона Райдера.

Напомним, Гвоздик объявил о завершении карьеры в июне 2020 года, после досрочного поражения действующему обладателю титулов WBC, IBF и WBA, россиянину Артуру Бетербиеву.