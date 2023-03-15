В команде Тима Цзю назвали сроки организации боя с Чарло

Гленн Дженнингс, менеджер временного чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийца Тима Цзю (22-0, 16 KO), высказался о сроках организации поединка с лидером дивизиона, американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Если всё сложится идеально, тогда мы будем настраиваться на июль. Мы уже знаем, что Тим избежал травм в бою с Тони [Харрисоном], и это здорово. Мы оценим ситуацию до того, как он отправится в отпуск, и, как по мне, начало или середина июля подошли бы идеально.

Очевидно, мы зависим от выздоровления Чарло, но я знаю, что он уже вернулся в зал, поэтому есть вероятность, что бой состоится раньше, чем ожидалось изначально. И я знаю, что Тим не захочет брать перерыв», – приводит слова Дженнингса Fox Sports.