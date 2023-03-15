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Промоутер Фьюри — о согласии Усика получить 30% гонорара: все решили, что это честно

Промоутер Фьюри — о согласии Усика получить 30% гонорара: все решили, что это честно
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, прокомментировал новость о том, что обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO, украинец Александр Усик согласился получить 30% от призового фонда за поединок с его подопечным.

«Оба бойца согласились с распределением гонорара. Как только это произошло, сделка стала действительной. Но люди продолжают жаловаться на то, что Усик получил меньше денег…

Я не веду бизнес Усика, я веду бизнес Тайсона Фьюри. Я работаю с ним и работаю на него. И я обязан сделать всё возможное для своего парня. Все согласились с тем, что это честная сделка. В противном случае другая сторона этого не сделала бы», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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