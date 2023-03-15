Эдвардс: я слышал, что Усман прилетел со стилистом. Я открою путь к его мечтам о моде

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс иронично высказался о своём сопернике, нигерийце Камару Усмане, славящемся яркими нарядами.

«В Британии слишком холодно, чтобы модно и причудливо одеваться. Но имеем то, что имеем. Я слышал, что Усман прилетел со своим стилистом. И это причина, по которой я говорю, что у нас разный менталитет.

Я чувствую, что он готовится к завершению карьеры, и я хочу распахнуть дверь и открыть ему путь к мечтам о моде. Он сможет пойти туда, куда пожелает», – сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Напомним, третий поединок Усмана и Эдвардса состоится 18 марта в Лондоне (Великобритания) и возглавит турнир UFC 286. В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи сразится с Рафаэлем Физиевым.