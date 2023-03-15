WBC назначил следующий бой Артура Бетербиева
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Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO) и британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO), сообщает издание BoxingScene.
Согласно постановлению, команды бойцов обязаны договориться о бое до 11 апреля. В противном случае состоятся промоутерские торги.
Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.
Артуру Бетербиеву 38 лет. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда.
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