Хэйни: после победы над Ломаченко я стану лучшим боксёром мира

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни, готовящийся в конце весны сразиться со звёздным ветераном Василием Ломаченко, считает, что победа над украинцем сделает его лучшим бойцом рейтинга pound-for-pound.
«Всё изменилось. Долгое время Лома даже не произносил моё имя. В какой-то момент мне даже казалось, что он не знает обо мне. Но ситуация изменилась, и вот теперь уже я даю Ломе шанс. Я не должен был этого делать. Когда подошла его очередь, он отказался.
Однако здесь особенная ситуация. Я хочу продемонстрировать миру свои навыки. Хочу сражаться с лучшими бойцами мира. И я не раз об этом говорил.
Бой продемонстрирует мои навыки и докажет, что я являюсь лучшим бойцом мира. Я – лучший боец вне зависимости от весовой категории. И я буду бить лучших одного за другим. Выстраивайте их в линию и вырубайте. Так или иначе, а я добьюсь уважения», – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
- 15 марта 2023
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