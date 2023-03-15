Аскар Аскаров проведёт первый бой после ухода из UFC 21 июля
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Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров (13-1-1), осенью 2022 года объявивший об уходе из UFC, проведёт свой первый поединок в российском промоушене ACA, сообщает пресс-служба организации.
21 июля, в рамках четвертьфинала Гран-при наилегчайшего веса (до 57 кг), Аскаров сразится с непобеждённым соотечественником Азаматом Керефовым (16-0).
Аскару Аскарову 30 лет. Боец дебютировал в UFC в сентябре 2019 года и свой первый поединок свёл вничью, не выявив победителя в матче с будущим чемпионом организации, мексиканцем Брэндоном Морено. В марте 2022 года, после побед над бразильцем Алехандро Пантожей и американцем Джозефом Бенавидесом, Аскаров встретился с новозеландцем Каем Кара-Франсом и уступил ему единогласным судейским решением.
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