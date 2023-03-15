Арман Царукян назвал имя своего следующего соперника

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян сообщил, что его поединок с бразильцем Ренато Мойкано возглавит турнир UFC Fight Night 223, который состоится 30 апреля в США.

«Я буду драться с Ренато Мойкано в главном бою вечера. Мы возглавим ивент UFC Fight Night. Матчмейкинг? Мне не особо нравится, потому что я бы хотел подраться с кем-то, кто выше меня, а не ниже, но, так как это главный бой вечера, нельзя упускать такой шанс. К нашему бою будет очень большое внимание. Возглавлять турнир – это всегда хорошо. Победа будет большим шагом вперёд», – приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC Fight Night 216, Царукян победил единогласным судейским решением казахстанца Дамира Исмагулова, закрыв поражение от поляка Матеуша Гамрота.