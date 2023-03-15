Физиев: не хочу говорить, что Гэтжи избегал меня. Но он хотел кого-то вроде Макгрегора
Поделиться
Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев высказался о предстоящем поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Джастином Гэтжи, который состоится уже на этих выходных в Лондоне (Великобритания).
«Не хотел ли он драться со мной? Я не знаю… Он находится на том уровне, когда хочет продолжать делать то, что делает. Он выступает на элитном уровне, и этим всё сказано. Я не хочу говорить, что он избегал нашего боя… Хотя, конечно, он хотел какого-то более известного вроде Макгрегора.
Подхожу ли я более мотивированным? Я так не думаю. У него большой опыт, а что касается меня… то я просто рад как никогда. Потому что подерусь с парнем, вся карьера которого прошла у меня перед глазами», – сказал Физиев в интервью ESPN.
Новость по темеФизиев рассказал о травмах Петра Яна перед боем с Двалишвили
Комментарии
- 15 марта 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:27
-
22:18
-
22:08
-
21:04
-
20:59
-
20:48
-
19:53
-
19:39
-
19:08
-
18:26
-
18:15
-
17:41
-
17:21
-
16:44
-
16:26
-
16:03
-
15:58
-
15:52
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
13:10
-
13:03
-
12:59
-
12:53
-
12:47
-
12:47
-
12:01
-
11:49
-
11:45
-
11:29
-
10:44
-
10:35
Партнерский контент