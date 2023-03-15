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Физиев: не хочу говорить, что Гэтжи избегал меня. Но он хотел кого-то вроде Макгрегора

Физиев: не хочу говорить, что Гэтжи избегал меня. Но он хотел кого-то вроде Макгрегора
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Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев высказался о предстоящем поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Джастином Гэтжи, который состоится уже на этих выходных в Лондоне (Великобритания).

«Не хотел ли он драться со мной? Я не знаю… Он находится на том уровне, когда хочет продолжать делать то, что делает. Он выступает на элитном уровне, и этим всё сказано. Я не хочу говорить, что он избегал нашего боя… Хотя, конечно, он хотел какого-то более известного вроде Макгрегора.

Подхожу ли я более мотивированным? Я так не думаю. У него большой опыт, а что касается меня… то я просто рад как никогда. Потому что подерусь с парнем, вся карьера которого прошла у меня перед глазами», – сказал Физиев в интервью ESPN.

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