Физиев: не хочу говорить, что Гэтжи избегал меня. Но он хотел кого-то вроде Макгрегора

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев высказался о предстоящем поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Джастином Гэтжи, который состоится уже на этих выходных в Лондоне (Великобритания).

«Не хотел ли он драться со мной? Я не знаю… Он находится на том уровне, когда хочет продолжать делать то, что делает. Он выступает на элитном уровне, и этим всё сказано. Я не хочу говорить, что он избегал нашего боя… Хотя, конечно, он хотел какого-то более известного вроде Макгрегора.

Подхожу ли я более мотивированным? Я так не думаю. У него большой опыт, а что касается меня… то я просто рад как никогда. Потому что подерусь с парнем, вся карьера которого прошла у меня перед глазами», – сказал Физиев в интервью ESPN.