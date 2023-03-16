«Я помню об этом». Волкановски объяснил, почему Эдвардс будет опасен в бою с Усманом

Чемпион UFC, австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном поединке в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом.

«Непростой бой! Знаю, многие склоняются к Усману из-за того, как проходил второй поединок до нокаута. Сумасшедший нокаут, это был настоящий шок, учитывая, как хорош был Усман. Однако я помню о первом раунде.

Высота, люди говорили о том, что поединок проходил в высокогорье… Леон сказал, что горы жестоки. И я надеюсь, что он не соврал. Надеюсь, что он верит себе. Сейчас его уверенность должна быть на высоте, учитывая тот первый раунд. Он повалил Усмана. Позже он сказал, что ещё не дрался на высоте… Я склоняюсь к тому, что это поединок с практически равными шансами», – сказал Волкановски в интервью FOX Sports Australia.