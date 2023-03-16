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Экс-чемпион UFC: легко расправился бы с Перейрой

Экс-чемпион UFC: легко расправился бы с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Люк Рокхолд высказался о потенциальном возвращении в клетку, а также оценил свои шансы в поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Считаю ли я, что по-прежнему могу соревноваться на элитном уровне? При отсутствии травм и с хорошим тренировочным лагерем – да. И я считаю, что без проблем расправился бы с Перейрой, никаких сомнений. Хочу ли я пройти через все трудности, чтобы заполучить его? Не уверен.

Я отсутствовал три года и ничего не делал. Вернуться против Пауло Косты было слишком для меня. Сейчас я продолжаю тренировки. И становлюсь лучше», – приводит слова Рокхолда MMAJunkie.

Ранее Джон Джонс предсказал исход реванша Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи.

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