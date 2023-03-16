Физиев ответил на вопрос, победил ли Махачев в бою с Волкановски

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев высказался о результате боя Ислам Махачев – Александр Волкановски.

«Правила есть правила. По правилам UFC он победил. Но если пересмотреть правила и не давать очки за контроль только ради контроля, то тогда — нет», – сказал Физиев на пресс-конференции.

С нынешнего сезона в Bellator судьи при подсчёте очков не учитывают пассивный контроль, который является фирменной чертой Махачева.

Свой последний бой Ислам Махачев провёл в феврале на турнире UFC 284 и одержал победу над Алексом Волкановски единогласным решением судей. Это была первая защита титула для российского бойца.

Всего у Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

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