Физиев назвал слабые стороны Ислама Махачева
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Боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился мнением о слабостях действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.
«Махачев хорошо атакует одиночными ударами, двоечками с рук, но если он бьёт затяжные серии, например «раз-два и ноги», или долгие серии руками, то чувствует себя неуверенно. А если ты себя чувствуешь неуверенно, то это проблема», — приводит слова Физиева «Матч ТВ».
Ислам Махачев свой последний бой провёл на турнире UFC 284, который прошёл в феврале в Австралии. Российский боец выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
Рафаэль Физиев 18 марта на турнире UFC 286 проведёт бой с Джастином Гэтжи.
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