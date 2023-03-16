«Надеюсь, ты поставишь на правильного человека». Перейра обратился к Дрейку

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра обратился к рэперу Дрейку, который известен тем, что часто проигрывает ставки на спортивных событиях.

«Надеюсь, ты поставишь на правильного человека», — обратился к Дрейку Перейра в социальных сетях.

В скором времени Алекс Перейра встретится с Исраэлем Адесаньей в бою-реванше.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.