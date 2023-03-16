«Надеюсь, ты поставишь на правильного человека». Перейра обратился к Дрейку
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра обратился к рэперу Дрейку, который известен тем, что часто проигрывает ставки на спортивных событиях.
«Надеюсь, ты поставишь на правильного человека», — обратился к Дрейку Перейра в социальных сетях.
В скором времени Алекс Перейра встретится с Исраэлем Адесаньей в бою-реванше.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.
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