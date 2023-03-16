Макгрегор: бой с Чендлером будет в полусреднем весе, а потом я надеюсь побороться за пояс

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что его поединок с Майклом Чендлером пройдёт в полусредней весовой категории.

«170 фунтов. Следующий бой в полусреднем весе 170 фунтов. Буду ли я биться за титул? Я бы хотел этого, да. Я буду присутствовать на турнире UFC 286. Было бы хорошо увидеть это вживую, посмотреть на титульный бой в полусреднем весе», — сказал Макгрегор в шоу The MMA Hour.

В рамках главного события турнира UFC 286 действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс и Камару Усман проведут бой-реванш.

Конор Макгрегор в последний рад в октагон выходил в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Сейчас ирландец вместе с Майклом Чендлером принимают участие в съёмках очередного сезона шоу The Ultimate Fighter, где оба бойца задействованы в качестве тренеров. По окончании сезона шоу они проведут бой между собой.