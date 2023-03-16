Макгрегор: бой с Чендлером будет в полусреднем весе, а потом я надеюсь побороться за пояс

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что его поединок с Майклом Чендлером пройдёт в полусредней весовой категории.
«170 фунтов. Следующий бой в полусреднем весе 170 фунтов. Буду ли я биться за титул? Я бы хотел этого, да. Я буду присутствовать на турнире UFC 286. Было бы хорошо увидеть это вживую, посмотреть на титульный бой в полусреднем весе», — сказал Макгрегор в шоу The MMA Hour.
В рамках главного события турнира UFC 286 действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс и Камару Усман проведут бой-реванш.
Конор Макгрегор в последний рад в октагон выходил в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Сейчас ирландец вместе с Майклом Чендлером принимают участие в съёмках очередного сезона шоу The Ultimate Fighter, где оба бойца задействованы в качестве тренеров. По окончании сезона шоу они проведут бой между собой.
- 16 марта 2023
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:43
-
08:49
-
01:02
-
00:59
-
00:36
-
00:20
- 15 марта 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:27
-
22:18
-
22:08
-
21:04
-
20:59
-
20:48
-
19:53
-
19:39
-
19:08
-
18:26
-
18:15
-
17:41
-
17:21
-
16:44
-
16:26
-
16:03
-
15:58
-
15:52
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
13:10