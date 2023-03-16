Макгрегор — о Чендлере: я слишком умелый для него. Он не бился с такими, как я

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор дал комментарий по поводу своего будущего соперника Майкла Чендлера.

«Я слишком умелый для него. Он не бился с такими, как я, а я бился с такими, как он. Это вообще достаточно стандартный стиль для смешанных единоборств. Низкий борец — мы видели это в ММА на протяжении долгих лет, так что в этом нет ничего невероятного и неожиданного для меня. Я бился с таким стилем много лет, и Майкл, как мы знаем, выступал в промоушене на уровень ниже. Затем он пробился, у него были потрясающие поединки, он заслужил право быть здесь, но в ночь боя моей задачей будет показать разницу в уровне. Я заряжен. Это хороший бой для меня», – сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу My Mom’s Basement.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: