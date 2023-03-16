Физиев — о Гэтжи: у него только внедорожник лучше, чем у меня. Во всём остальном я лучше

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев высказался по поводу американца Джастина Гэтжи, поединок с которым ему предстоит провести в ночь с 18 на 19 марта.

«Скажу так, у него только внедорожник лучше, чем у меня. Во всём остальном я лучше», — сказал Физиев на YouTube-канале UFC.

Напомним, в последнем бою Физиев встречался с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом и добыл победу, нокаутировав соперника в последнем раунде.

Джастину Гэтжи 34 года. Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2017 года, нокаутировав во втором раунде соотечественника Майкла Джонсона. Гэтжи дважды сражался за чемпионский титул: в октябре 2020 года он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову, а в мае 2022 года уступил бразильцу Чарльзу Оливейре. Всего на счету американца в MMA 23 победы и четыре поражения.