Физиев — о Гэтжи: у него только внедорожник лучше, чем у меня. Во всём остальном я лучше

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев высказался по поводу американца Джастина Гэтжи, поединок с которым ему предстоит провести в ночь с 18 на 19 марта.
«Скажу так, у него только внедорожник лучше, чем у меня. Во всём остальном я лучше», — сказал Физиев на YouTube-канале UFC.
Напомним, в последнем бою Физиев встречался с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом и добыл победу, нокаутировав соперника в последнем раунде.
Джастину Гэтжи 34 года. Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2017 года, нокаутировав во втором раунде соотечественника Майкла Джонсона. Гэтжи дважды сражался за чемпионский титул: в октябре 2020 года он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову, а в мае 2022 года уступил бразильцу Чарльзу Оливейре. Всего на счету американца в MMA 23 победы и четыре поражения.
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