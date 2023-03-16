Стало известно, кто убедил Фьюри требовать за бой с Усиком 70% от общего гонорара

Джон Фьюри, отец знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о том, что именно он посоветовал сыну заключить сделку, по которой он получит 70% общего гонорара за поединок с украинцем Александром Усиком.

«Я не вмешиваюсь в его дела, но я даю ему небольшие советы и говорю: «Слушай, держись своего оружия. Ты чемпион WBC, ты сторона А, ты тот, кто собирает 95 тысяч зрителей на трибунах в холодную погоду и 60 тысяч в мороз».

Что принесёт Усик? Если он будет драться с Дюбуа или Джо Джойсом, сколько ему за это заплатят? Мы не видим ничего по сравнению с тем, что он может заработать за бой с Тайсоном, потому что 30 процентов — это большие деньги», — приводит слова Джона The Sun.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).