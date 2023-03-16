Джон Фьюри: Тайсон может уйти, вернуться через два года и всё равно победить Усика

Джон Фьюри, отец знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался по поводу украинца Александра Усика, бой с которым в ближайшем будущем предстоит провести его сыну.

«Тайсон на целую лигу впереди всех, и Усик это знает. Усик — это лёгкая прогулка для него. Тайсон может уйти, вернуться через два года и всё равно победить его. Он участвовал в одном из самых опасных боёв в мире, с Деонтеем Уайлдером, так что Усик не представляет никакой угрозы», — приводит слова Фьюри The Sun.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: