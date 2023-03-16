Бой Магомеда Курбанова против Мишеля Соро возглавит майский турнир RCC Boxing Promotions

6 мая в Екатеринбурге состоится масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой между Магомедом Курбановым (24-0, 13 КО) из России и Мишелем Соро (35-3-2, 24 КО) из Франции. Боксёры должны были встретиться ещё в 2019 году в поединке за титул чемпиона мира WBA, но тогда встречу отменили.
Соро входит в тройку сильнейших боксёров в первом среднем весе (до 69,85 кг) в своей стране и занимает вторую позицию в списке лучших по версии WBA. Он действующий золотой чемпион Всемирной боксёрской ассоциации, несколько раз боксировал за главные титулы планеты.
Курбанов на прошлой неделе был включён в число лучших боксёров России вне зависимости от весовой категории, где он идёт сразу за Дмитрием Биволом.
Кроме того, в главном карде турнира пройдут бои Евгения Тищенко и Жоры Амазаряна — их соперники будут объявлены в ближайшее время. Шоу состоится на многотысячной арене КРК «Уралец».
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