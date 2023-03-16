«Это не делает тебя африканцем». Усман раскритиковал высказывания бойца из ЮАР
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался по поводу Дрикуса Дю Плесси, который ранее заявил, что он станет первым африканским чемпионом, потому что всю жизнь прожил в Африке.
«Я видел это, и я не собираюсь набрасываться на него и убивать его за такие вещи. Я не являюсь частью этой культуры отмены. Но я понимаю, что он пытается сказать. Он не понимает одного: то, что я езжу в Китай и мои родители из Китая, не делает меня более китайцем, чем коренные жители этой страны.
То, что вы уехали в Южную Африку и выросли там, не делает вас африканцем. Поэтому я бы сказал ему, чтобы он просто постарался быть осторожнее в том, что и как он говорит», — приводит слова Усмана BJ Penn.
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