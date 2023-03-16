17 марта в Краснодаре пройдёт турнир ACA 154

17 марта на турнире ACA 154 в Краснодаре в «Баскет Холле» пройдут сразу семь боёв-четвертьфиналов престижнейшего Grand Prix ACA, три чемпионских боя и выступления лучших бойцов лиги.

Турнир возглавит чемпионское противостояние в самом престижном тяжёлом весе. Россиянин Алихан Вахаев будет защищать пояс от притязаний соотечественника Евгения Гончарова, который по итогам 2022 года назван лучшим в номинации «Прорыв года» на престижной ММА-премии ACA AWARDS.

Титульное противостояние и одновременно четвертьфинал в легчайшем весе: боец, прозванный Русским Тайсоном, действующий чемпион Олег Борисов проведёт первую защиту пояса против «небитого» Рустама Керимова (17-0).

Еще один, но «временный» чемпионский пояс в лёгком весе в клетке 17 марта оспорят россиянин Мухамед Коков и бразилец Хакран Диас. Альберт «Эйнштейн» Туменов после простоя начал «выжигать» полусредний дивизион ACA. 17 марта он подерётся за путёвку в полуфинал Grand Prix ACA против киргизского файтера Алтынбека Мамашова. В полулёгком весе в рамках четвертьфинала Grand Prix встретятся Абдул-Рахман Дудаев и Алексей Полпудников. Экс-чемпион ACA в тяжёлом весе Салимгирей Расулов в четвертьфинале Гран-при сразится с Кириллом Корниловым. Дебютный бой в организации проведёт экс-боец PFL и UFC бразилец Франсимар Баррозу, он оспорит путёвку в полуфинал Гран-при против экс-чемпиона ACA в тяжёлом весе россиянина Мухумата Вахаева. И ещё одну путёвку в полуфинал в том же весе оспорят россиянин Мурат Гигов и бразилец Леонардо Сильва.

Полный кард ACA 154

Алихан Вахаев — Евгений Гончаров

Олег Борисов — Рустам Керимов

Мухамед Коков — Хакран Диас

Альберт Туменов — Алтынбек Мамашов

Абдул-Рахман Дудаев — Алексей Полпудников

Салимгерей Расулов — Кирилл Корнилов

Мухумат Вахаев — Франсимар Баррозу

Мурат Гугов — Леонардо Сильва

Олег Багов — Дауд Шайхаев

Лом-Али Нальгиев — Устармагомед Гаджидаудов

Халид Сатуев — Байзет Хатхоху

Замир Арипшев — Немат Абдрашитов

Якуб Сулейманов — Ренато Гомес Габриэль

Астемир Нагоев — Чингиз Мансуров