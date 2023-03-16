«Буду боксёрской грушей». Стрикленд хочет помочь Миочичу в подготовке к бою с Джонсом
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступавший в средней весовой категории UFC, заявил о желании помочь Стипе Миочичу подготовиться к титульному поединку с Джоном Джонсом.
«Стипе, брат, пожалуйста, сделай это для меня. Если ты хочешь тренироваться, только дай знать об этом. Я буду твоей боксёрской грушей. Можем драться хоть каждый день. Всё, что тебе нужно. Всё для тебя», — приводит слова Стрикленда Sportskeeda.
Джон Джонс на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Это был первый бой Джонса с февраля 2020 года. После поединка он заявил о желании провести защиту титула в поединке со Стипе Миочичем.
Бой может пройти в июле на турнире UFC 290.
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