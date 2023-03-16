«Буду боксёрской грушей». Стрикленд хочет помочь Миочичу в подготовке к бою с Джонсом

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступавший в средней весовой категории UFC, заявил о желании помочь Стипе Миочичу подготовиться к титульному поединку с Джоном Джонсом.

«Стипе, брат, пожалуйста, сделай это для меня. Если ты хочешь тренироваться, только дай знать об этом. Я буду твоей боксёрской грушей. Можем драться хоть каждый день. Всё, что тебе нужно. Всё для тебя», — приводит слова Стрикленда Sportskeeda.

Джон Джонс на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Это был первый бой Джонса с февраля 2020 года. После поединка он заявил о желании провести защиту титула в поединке со Стипе Миочичем.

Бой может пройти в июле на турнире UFC 290.