«Смутный период». Макгрегор рассказал, как он восстанавливался от перелома ноги

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался по поводу своего восстановления от перелома ноги.

«Было очень сложно. Это был очень тяжёлый, смутный период. Посмотрите хотя бы на Криса Уайдмана, который совсем недавно вернулся к соревнованиям, выступил по джиу-джитсу. Я счастлив за Криса, рад это видеть. Потому что это действительно тяжело и никакого лёгкого пути тут нет.

Я благословлён, что у меня была корректная забота и медицинское внимание. У меня были лучшие врачи, лучшие хирурги. За это спасибо UFC, всем, кто работал со мной. Я вернулся, слава богу, и лучше, чем когда-либо. Так что я заряжен. У меня бионическая нога, и я роняю ей типов, постоянно роняю», – сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу My Mom’s Basement.

Конор Макгрегор в раздевалке «Рейнджерс» поздравляет хоккеистов с победой: