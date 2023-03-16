«Этот говнюк не похож на меня». Макгрегор рассказал, почему отказался от каскадёра

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор рассказал о съёмках в фильме «Дом у дороги».
Фильм расскажет о бывшем бойце UFC (Джейк Джилленхол), устроившемся охранником в забегаловку во Флориде. Также сообщается, что Макгрегор не будет играть камео, а выступит в качестве оригинального персонажа.
«Джилленхол — отличный парень. Очень терпелив со мной, я был очень терпелив с ним. Мы оба понимали навыки друг друга, что мы привносим в игру. Сейчас это мой хороший друг. Мы сняли хороший фильм. Я сделал всё, что мог.
Процесс мне понравился. Было очень тяжело. Больше всего мне понравился тот факт, что всё остальное теперь кажется лёгким. 15 часов на съёмочной площадке, а ты ещё должен всё запомнить и отрепетировать до этого. Так что это тяжёлый труд.
Я сам выполнял все свои трюки. Я увидел каскадёра и подумал: нет, этот говнюк не похож на меня. Нет, он отличный парень, но я просто не хотел, чтобы он делал что-то за меня», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу My Mom’s Basement.
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