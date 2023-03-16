Гэтжи: я самый зрелищный боец в истории этого спорта

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи считает себя самым зрелищным спортсменом в истории ММА.

«Я являюсь самым зрелищным бойцом, который когда-либо был в истории этого спорта, и, безусловно, я горжусь этим. Вы все верите в это и знаете, что это правда. Даже мои борцовские поединки в колледже никогда не были скучными. Не знаю почему. Из такого теста я создан. Это моя суть и мой стиль – по-другому я просто не умею», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

Джастину Гэтжи 34 года. Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2017 года, нокаутировав во втором раунде соотечественника Майкла Джонсона. Гэтжи дважды сражался за чемпионский титул: в октябре 2020 года он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову, а в мае 2022 года уступил бразильцу Чарльзу Оливейре. Всего на счету американца в MMA 23 победы и четыре поражения.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в Российском университете спецназа в Чечне: