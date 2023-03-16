UFC анонсировала турнир в Абу-Даби, где может провести свой следующий бой Махачев
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В UFC анонсировали новый турнир, который состоится в Абу-Даби на «Этихад Арене» 21 октября.
Ранее чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев заявил о том, что он планирует провести свой следующий поединок именно в Абу-Даби.
Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC. 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.
В Катаре отметили победу Махачева:
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