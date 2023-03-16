Тимофей Цзю посетил матч «Реала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
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Австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал своё фото на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Здесь, в Мадриде, наблюдая за лучшими футболистами в мире», — написал Цзю.
Напомним, вчера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля» со счётом 1:0 (6:2 по сумме двух матчей).
12 марта в рамках боксёрского вечера Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.
Всего в активе Тимофея Цзю 22 победы в профессиональной карьере и по-прежнему ни одного поражения.
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