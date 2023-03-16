Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян считает, что Волков скоро может получить титульный бой в UFC

Царукян считает, что Волков скоро может получить титульный бой в UFC
Комментарии

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян высказался по поводу перспектив Александра Волкова на получение титула.

«Однозначно, Волков вернулся, и очень уверенно. Выиграл в первом раунде. Думаю, что сейчас ему дадут кого-то повыше, из топов, и если он выиграет и этот бой, то максимально приблизится к титулу», — приводит слова Царукяна Metaratings.

12 марта в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиянин Александр Волков встретился с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.

Как Александр Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023