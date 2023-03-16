Царукян считает, что Волков скоро может получить титульный бой в UFC

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян высказался по поводу перспектив Александра Волкова на получение титула.
«Однозначно, Волков вернулся, и очень уверенно. Выиграл в первом раунде. Думаю, что сейчас ему дадут кого-то повыше, из топов, и если он выиграет и этот бой, то максимально приблизится к титулу», — приводит слова Царукяна Metaratings.
12 марта в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиянин Александр Волков встретился с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.
Как Александр Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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