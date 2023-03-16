«Вечернее чаепитие». Тагир Уланбеков показал фото с Хабибом и командой

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с командой. На снимке, в частности, присутствуют Хабиб и Усман Нурмагомедовы.

«Вечернее чаепитие», — подписал фотографию Уланбеков.

Фото: Из личного архива Тагира Уланбекова

В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 214, Уланбеков встречался с представителем США Натаном Манессом. Бой завершился победой россиянина в первом раунде. Для Тагира эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. В рамках UFC Уланбеков добыл третью победу в четырёх боях. До этого он единогласным решением судей уступил американскому спортсмену Тиму Эллиотту.

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