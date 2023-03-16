Рой Джонс сделал категоричное заявление о возможном бое с Фёдором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший заявил, что поединок между ним и прославленным российским бойцом ММА Фёдором Емельяннеко не состоится. Ранее Джонс неоднократно высказывался о возможности проведения такого боя.
«Мы обсуждали этот бой, были и определённые переговоры на начальной стадии. Но сейчас переговоров нет, этого боя не будет», – приводит слова Джонса ТАСС.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Этот поединок стал последним в профессиональной карьере Фёдора.
Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором:
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