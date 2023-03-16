Конор Макгрегор назвал поражение, после которого задумался о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор рассказал, что после поединка с представителем США Дастином Порье у него были мысли о завершении карьеры.

«Помню, как подумал — а может, я уже не смогу сделать это снова. Такие мысли были у меня в то время», — сказал Макгрегор на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, бой Макгрегора и Порье состоялся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландский боец не принимал участия в поединках, а только занимался в тренажёрном зале.

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