Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу продолжения кинокарьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался об участии в съёмках фильма «Дом у дороги» (Road House). Главную роль в фильме играет звёздный голливудский актёр Джейк Джилленхол.

«О, боже, это было тяжело. Это были очень, очень тяжёлые, очень долгие дни. Это заставило меня почувствовать, что всё остальное было лёгким занятием. Прямо сейчас я проделываю большой объём работы. The Ultimate Fighter — это тяжёлая работа. Но даже тренировочный лагерь, как и всё остальное меркнет по сравнению с работой, которая требуется для создания фильма… Горю ли я желанием вернуться на съёмки? Совсем не обязательно», — сказал Макгрегор на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном: