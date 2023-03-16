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Физиев и Гэтжи провели битву взглядов перед очным боем на UFC 285. Видео

Физиев и Гэтжи провели битву взглядов перед очным боем на UFC 285. Видео
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В ночь с 18 на 19 марта мск в Лондоне состоится турнир UFC 285. Сегодня, 16 марта, проходит церемония битвы взглядов. Участие в ней уже приняли будущие соперники, боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, и Джастин Гэтжи. Их поединок будет соглавным событием спортивного мероприятия.

Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в телегам-канале UFC Russia.

В активе Физиева 12 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Джастина Гэтжи 23 победы и четыре поражения в ММА.

В последнем бою Рафаэль встречался с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом и добыл победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Гэтжи в последнем бою уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.

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