Назван следующий соперник Джеффа Монсона в бою по правилам бокса

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон в следующем поединке по правилам бокса сразится с Лом-Али Газгириевым. Точная дата боя пока неизвестна. Ориентировочно противостояние должно состояться в конце весны.

«Монсон проведёт бой с Газгириевым в конце апреля — начале мая», — приводит слова промоутера Виктора Хрюнова ТАСС.

Газгириеву 42 года, он является президентом Федерации профессионального бокса Ингушетии.

Монсону 52 года. В 2018 году он получил российский паспорт. Боец известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC. В его активе 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.

Вячеслав Дацик ответил на вызов Монсона: