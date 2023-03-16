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Чендлер рассказал, кто из Порье, Гэтжи и Оливейры более жёсткий боец

Чендлер рассказал, кто из Порье, Гэтжи и Оливейры более жёсткий боец
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер у себя в социальных сетях ответил на вопрос по поводу Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры. У Чендлера поинтересовались, кто из них более жёсткий соперник.

«Дастин», — написал Чендлер.

Напомним, Чендлер встречался с Порье на турнире UFC 281, который проходил в ночь с 12 на 13 ноября мск. Бой завершился досрочной победой Дастина удушающим приёмом в третьем раунде. В активе Порье 37 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений. В одном поединке с его участием была зафиксирована ничья. Чендлер в ММА провёл 31 бой (23 победы – 8 поражений).

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