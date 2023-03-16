Конор Макгрегор высказался о решении Нганну уйти из UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор прокомментировал решение франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен Даны Уайта.
«Он посещал Performance Institute, использовал всё их оборудование и не платил за всё это. Понимаете? Честно говоря, мне кажется, он совершил ошибку. С тех пор он не дрался ни минуты. Может, надо было провести бой, а потом подумать ещё раз. Честно говоря, я не знаю, почему он это сделал, но желаю ему всего наилучшего», — сказал Макгрегор на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года. В январе 2023-го он ушёл из UFC и освободил чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что на его решение повлияло недовольство финансовыми условиями.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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